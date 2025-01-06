Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Жанна
    Там независимые экспертыВ Бразилии заверш...
  • Евгений Саваровский
    Алиев нам уже не друг, а так.В Бразилии заверш...
  • Вова Рябов
    А с малекулой свободы так всегда.где хаос и война она уже тамСийярто отметил р...

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Парагваем

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Парагваем

Венесуэльские власти объявили о разрыве отношений с Парагваем. Это произошло после встречи парагвайского лидера Сантьяго Пеньи с находящимся за границей бывшим кандидатом в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесом МИД Венесуэлы объявил об отзыве дипломатов из Парагвая и выразил сожаление, что Асунсьон "подчиняет внешнюю политику" воле других стран, продвигая политику, которая направлена на подрыв демократии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх