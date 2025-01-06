Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Парагваем

Венесуэльские власти объявили о разрыве отношений с Парагваем. Это произошло после встречи парагвайского лидера Сантьяго Пеньи с находящимся за границей бывшим кандидатом в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалесом МИД Венесуэлы объявил об отзыве дипломатов из Парагвая и выразил сожаление, что Асунсьон "подчиняет внешнюю политику" воле других стран, продвигая политику, которая направлена на подрыв демократии.
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