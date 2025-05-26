Роднина: нужно смириться с недопуском пар и танцевальных дуэтов на Олимпиаду

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала смириться с решением Международного союза конькобежцев (ISU) о недопуске российских пар и танцевальных дуэтов на Олимпиаду 2026 года, передает "ВсеПроСпорт".
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