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Знают китайский, готовят и занимаются балетом: как выглядят и чем живут дети Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян

Знают китайский, готовят и занимаются балетом: как выглядят и чем живут дети Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян

В прошлом году режиссер фильма «Ландыш серебристый» стал дедушкой Маргарита Симоньян с детьми, фото: Соцсети Маргариты СимоньянДолгое время на их лицах были солнышки, а подписчики главного редактора телеканала «RT», 44-летней Маргариты Симоньян, гадали, на кого похожи дети ее и ее супруга, 59-летнего Тиграна Кеосаяна.

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Комментарии
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ВИ
Виктория Иванова
Мощная семья и дети имеют хорошее воспитание и отличную генетику. Уважаю этих моих соотечественников и желаю Тиграну выкарабкаться. ❤️‍🔥
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13 час.
марина эмелева
Здоровья, здоровья и здоровья Тиграну❤️
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9 час.
ИП
Иван Петров
Да поможет Господь этой прекрасной семье 🙏
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8 мин.

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