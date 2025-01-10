Знают китайский, готовят и занимаются балетом: как выглядят и чем живут дети Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян

В прошлом году режиссер фильма «Ландыш серебристый» стал дедушкой Маргарита Симоньян с детьми, фото: Соцсети Маргариты СимоньянДолгое время на их лицах были солнышки, а подписчики главного редактора телеканала «RT», 44-летней Маргариты Симоньян, гадали, на кого похожи дети ее и ее супруга, 59-летнего Тиграна Кеосаяна.