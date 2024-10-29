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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев вернулся в ворота «Колорадо» после 4 игр в запасе. Он сделал ассист в большинстве и отразил 21 бросок из 24, поражение – 4-е в 6 матчах

Вратарь «Колорадо» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (2:5).  Он отразил 21 из 24 бросков по своим воротам, две шайбы победители забросили в пустые ворота.

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