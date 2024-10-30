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Синоптик объяснил появление «черного льда» на дорогах Москвы

Синоптик объяснил появление «черного льда» на дорогах Москвы

После дождей и заморозков на дорогах Москвы сформировался «черный лед», пишет «360». «Сам лед не черный, а визуально прозрачный, что позволяет видеть сквозь него часто черную дорогу внизу и пропускать свет», — рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

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