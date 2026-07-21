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Примечания

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Леса Крыма закроют для посещений на три недели

Леса Крыма закроют для посещений на три недели

В связи с критическим уровнем пожарной угрозы в Крыму введен запрет на доступ в лесные массивы. Данная норма содержится в приказе министерства экологии и природных ресурсов республики, и начнет действовать с полуночи 22 июля.

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