Леса Крыма закроют для посещений на три недели

В связи с критическим уровнем пожарной угрозы в Крыму введен запрет на доступ в лесные массивы. Данная норма содержится в приказе министерства экологии и природных ресурсов республики, и начнет действовать с полуночи 22 июля.
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