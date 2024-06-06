Лица коалиции

Самый сложный вид боевых действий — морская десантная операция. Командующему предстоит найти район высадки, собрать и подготовить войска, организовать разминирование морской территории, посадить войска на транспорт, перебросить их до берега, высадить, подавить сопротивление врага и обеспечить создание плацдарма, пригодного для накопления резервов и снабжения.
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