Лица коалиции

Самый сложный вид боевых действий — морская десантная операция. Командующему предстоит найти район высадки, собрать и подготовить войска, организовать разминирование морской территории, посадить войска на транспорт, перебросить их до берега, высадить, подавить сопротивление врага и обеспечить создание плацдарма, пригодного для накопления резервов и снабжения.