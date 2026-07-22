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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайсфельд о слухах про отъезд Денисенко в чемпионат Швейцарии из «Ак Барса»: «Один из аргументов в контрактном споре. С тем же успехом он может уехать в Румынию, в АХЛ»

Бывший генеральный менеджер клубов FONBET КХЛ Леонид Вайсфельд отреагировал на информацию о возможном отъезде нападающего Григория Денисенко в чемпионат Швейцарии.

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