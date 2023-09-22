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Гендиректор «Лады» о 3:1 с ЦСКА: «Победа заслуженная. У нас больше всех блоков в КХЛ. Настрой парней ошеломительный, канадцы добавляют драйва»

Клуб из Тольятти оказался сильнее армейцев (3:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.  «Не сказал бы, что победа неожиданная, мы серьезно готовились к тому, что играем с чемпионом.

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