ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Складывается впечатление, что люди в погонах просто их боятся. А тогда кто нас защитит?

Складывается впечатление, что люди в погонах просто их боятся. А тогда кто нас защитит?

"СХВАТИЛ НА УЛИЦЕ, ВИДЕО ЕСТЬ, В ПОЛИЦИИ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ВЗЯЛИ": ЭТИ НАПАДЕНИЯ МИГРАНТОВ НЕ ВОЙДУТ В СВОДКИ МВД Словно не было теракта в "Крокусе" и десятков заявлений с высоких трибун о пересмотре миграционной политики.

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Комментарии
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Анатолий Зотов
Два мента и куча отморозков - конечно страшно. А применит оружие, так его же и посадят. Вот и будь тут честным.
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5 час.
Владимир Негода
ну а что по этому поводу думает наш всеми любимый гарант !?
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5 час.
ВВ
Виктория Виктория
Без комментариев
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4 час.

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