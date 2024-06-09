Складывается впечатление, что люди в погонах просто их боятся. А тогда кто нас защитит?

"СХВАТИЛ НА УЛИЦЕ, ВИДЕО ЕСТЬ, В ПОЛИЦИИ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ ВЗЯЛИ": ЭТИ НАПАДЕНИЯ МИГРАНТОВ НЕ ВОЙДУТ В СВОДКИ МВД Словно не было теракта в "Крокусе" и десятков заявлений с высоких трибун о пересмотре миграционной политики.
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