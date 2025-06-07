Тактическая победа Вашингтона: Пекин согласился поставлять редкоземы в США

Находясь на борту президентского самолета американский лидер Дональд Трамп заявил, что глава КНР Си Цзиньпин согласился разрешить поставки редкоземельных металлов и минералов в США, что может снизить напряженность между крупнейшими экономиками мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии