Маньячка из Зюзино 20 лет притворялась нормальной, чтобы вернуться и убивать Татьяна СергееваМария Петрова, известная как зюзинская маньячка, снова привлекла к себе внимание после того, как попыталась сбежать из московской психиатрической больницы.
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