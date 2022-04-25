Бускетс о голе от «Райо»: «Таких видео с Гарсией мы смотрели раз 200. Нам трудно играть дома»

Серджи Бускетс прокомментировал поражение от «Райо Вальекано» (0:1). Капитан «Барселоны» высказался после перенесенного матча 21-го тура Ла Лиги.

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