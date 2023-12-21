Глава СК Бастрыкин поставил на контроль дело о поножовщине в школе под Нижнеудинском

Председатель следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на подростка в школе села Мельница в Нижнеудинском районе, сообщает пресс-служба СК РФ.
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