В Ивановской области пройдет межрегиональный отраслевой форум «Спецодежда»

Шестой межрегиональный отраслевой форум «Спецодежда» пройдет в Ивановской области 21 ноября. Организаторами мероприятия выступают правительство Ивановской области, департамент экономического развития и торговли региона и центр «Мой бизнес».
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