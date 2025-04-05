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Всё о женщинах

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Как вырастить здорового и успешного ребенка: 5 полезных советов врача

Как вырастить здорового и успешного ребенка: 5 полезных советов врача

Первые роды во всех развитых странах «постарели» по сравнению с нормами XX века. В конце прошлого столетия критическим считался возраст 35–36 лет, а в карте 25-летних женщин ставили пометку «пожилая первородящая».

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