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Царьград

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Собянин сообщил о ликвидации уже 15 беспилотников, летевших к столице

Собянин сообщил о ликвидации уже 15 беспилотников, летевших к столице

Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА.Как сообщил мэр Москвы в канале МАХ, средства противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно нейтрализовали еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы.

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