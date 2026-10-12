Собянин сообщил о ликвидации уже 15 беспилотников, летевших к столице

Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА.Как сообщил мэр Москвы в канале МАХ, средства противовоздушной обороны Министерства обороны России успешно нейтрализовали еще один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы.
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