Эксперт Якубович объяснил причины вздрагиваний при засыпании

Вздрагивания при засыпании возникают из-за древнего защитного рефлекса и обычно не опасны. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал, почему хруст суставов не всегда указывает на болезнь, сообщает RuNews24.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии