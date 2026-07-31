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Эксперт Якубович объяснил причины вздрагиваний при засыпании

Эксперт Якубович объяснил причины вздрагиваний при засыпании

Вздрагивания при засыпании возникают из-за древнего защитного рефлекса и обычно не опасны. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович рассказал, почему хруст суставов не всегда указывает на болезнь, сообщает RuNews24.

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