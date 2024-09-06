Счета умершего в СИЗО фигуранта дела о сухпайках Котельникова оставили под арестом

Банковские счета умершего предпринимателя Игоря Котельникова оказались под арестом.РИА Новости сообщили, что он проходил по делу о сухпайках для армии и был арестован по обвинению в хищениях в министерстве обороны в начале июня.
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