Сырский заявил о подготовке нового наступления ВСУ

На данном этапе конфликта основной целью ВСУ является подготовка резервов для нового наступления. Такое заявление сделал главнокомандующий украинской армией Александр Сырский в беседе с агентством "Укринформ".
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