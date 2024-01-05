Кадыров заявил о готовности отдать пленных ВСУ за снятие санкций со своей семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Соединенным Штатам снять санкционные ограничения со своих родственников в обмен на пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ), список пленных он передал экс-разведчику США Скотту Риттеру, прибывшему в Грозный накануне.