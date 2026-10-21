Сливочное масло способно покрыться плесенью в холодильнике еще до окончания указанного на упаковке срока годности.
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