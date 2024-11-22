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В российском городе арестован экс-глава УМВД по статье о превышении полномочий

В российском городе арестован экс-глава УМВД по статье о превышении полномочий

В Нижнем Новгороде суд арестовал управляющего нижегородским филиалом Московского протезно-ортопедического предприятия, который ранее занимал должность начальника управления МВД России по Нижнему Новгороду Владислава Пронина по статье о превышении должностных полномочий.

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