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Влад Кадони о новой роли Давы: «Оля давно переросла все эти обиды»

Влад Кадони о новой роли Давы: «Оля давно переросла все эти обиды»

Телеведущий прокомментировал новый пост у себя в инстаграме Неожиданное назначение Давы, экс-возлюбленного Ольги Бузовой, на роль ведущего в реалити-шоу «Дом−2» продолжает волновать многочисленных поклонников и самого шоу, и Бузовой, и Давы.

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