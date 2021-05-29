Влад Кадони о новой роли Давы: «Оля давно переросла все эти обиды»

Телеведущий прокомментировал новый пост у себя в инстаграме Неожиданное назначение Давы, экс-возлюбленного Ольги Бузовой, на роль ведущего в реалити-шоу «Дом−2» продолжает волновать многочисленных поклонников и самого шоу, и Бузовой, и Давы.