Independent: Китай продолжает наращивать оборонные расходы — и это беспокоит Запад

Китай в нынешнем году снова повысит расходы на свои вооружённые силы — это подтверждают представители китайских властей, настаивая, впрочем, на том, что укрепление НОАК лишь поможет сохранить стабильность и мир во всём мире, пишет The Independent.
Китай в нынешнем году снова повысит расходы на свои вооружённые силы — это подтверждают представители китайских властей, настаивая, впрочем, на том, что укрепление НОАК лишь поможет сохранить стабильность и мир во всём мире, пишет The Independent.
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