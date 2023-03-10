Информационный марафон - стартуем

22 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    США опять чужими руками (и жизнями) хочет воевать. А кому нужна Грузия в ЕС? Уже с 90-х пытаються присоединиться и вс...Что же такого ска...
  • Елена Верия (Безденежных)
    САДОМ И ГАМОРА… Планету накрыло исчадье позора. Распутство, греховность… Садом и Гамора… Правительства стран потерял...Пора, Господи, пора!
  • Евгений МакЛауд
    Интересно, а как они теперь трактовать судьбу Содома и Гоморы будут?(с) Неосторожное обращение с фейерверками во врем...Пора, Господи, пора!

Independent: Китай продолжает наращивать оборонные расходы — и это беспокоит Запад

Independent: Китай продолжает наращивать оборонные расходы — и это беспокоит Запад

Китай в нынешнем году снова повысит расходы на свои вооружённые силы — это подтверждают представители китайских властей, настаивая, впрочем, на том, что укрепление НОАК лишь поможет сохранить стабильность и мир во всём мире, пишет The Independent.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх