Уральские металлурги направят 3 миллиарда рублей на повышение качества продукции

ММК вложит 3 миллиарда рублей в целевые проекты повышения качества продукции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», Группа ММК реализует комплекс мер, направленных на повышение качества продукции.
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