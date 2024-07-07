«Я достоин большего». Баринов — об отказе от перехода во французский клуб

Дмитрий Баринов рассказал, что отказался от перехода в «Метц». Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что недавно у него было предложение от французского «Метца», но футболист отказался от него, посчитав, что «достоин большего».
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