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Главный стратег «Мерседеса» о гонке в Мексике: «Мы всегда были хороши в условиях, когда нужно использовать настройки с максимальным уровнем прижимной силы»

Главный стратег «Мерседеса» Джеймс Воулз поделился мнением о факторах, которые позволили немецкой команде успешно выступить на Гран-при Мексики.

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