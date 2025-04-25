На Алтае парень угнал мопед с коляской и "спрятал" в реке и под шифером

В качестве меры пресечения для молодого человека избрали подписку о невыезде В Алтайском крае 18-летний парень похитил мопед у 61-летнего жителя села Шипуново, ущерб составил 10 тысяч рублей, сообщает региональное МВД.
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