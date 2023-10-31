В Екатеринбурге мужчина, попавшийся пьяным за рулём, подкинул свой "Форд Фокус" судебным приставам

Возможно, так должник решил избавиться от искушения вновь сесть за руль в нетрезвом видеВ Екатеринбурге водитель, во второй раз попавшийся за рулём нетрезвым, предпочёл расстаться с машиной, но не платить штраф.
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