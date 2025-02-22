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Царьград

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Шеремет призвал Туска прекратить антироссийские высказывания по Украине

Шеремет призвал Туска прекратить антироссийские высказывания по Украине

Депутат Госдумы Михаил Шеремет обратился к премьеру Польши Дональду Туску с призывом остановить антироссийскую риторику и прекратить инициативы по усилению давления на Россию в контексте украинского конфликта.

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