Запреты на день Антония, отмечаемый 16 августа: что категорически запрещено делать в праздник, приметы и традиции Ирэн ОрлонскаяЕжегодно в 16-е сутки августа православные веряне России и мира вспоминают о чудотворце Антонии и Исааке Далматском.