1rre

39 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Поль Меерсон
    С китайцами всё ясно, а Сербия... Ну, что Сербия? Не в первый раз.Грузинский старец...
  • В К
    Скоро набиулина притворит в жизнь слова бидона по поводу курса рубля к доллару 200 к 1!Рубль продолжает ...
  • Сергей Андросов
    Экие жадные до чужих территорий!Оторвать кусок зе...

Запреты на день Антония, отмечаемый 16 августа: что категорически запрещено делать в праздник, приметы и традиции

Запреты на день Антония, отмечаемый 16 августа: что категорически запрещено делать в праздник, приметы и традиции

Запреты на день Антония, отмечаемый 16 августа: что категорически запрещено делать в праздник, приметы и традиции Ирэн ОрлонскаяЕжегодно в 16-е сутки августа православные веряне России и мира вспоминают о чудотворце Антонии и Исааке Далматском.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх