В Муезерском районе волонтеры благоустроили братскую могилу

Членами поискового клуба «Альтаир» и добровольцами из числа местных жителей выполнен ремонт и благоустройство территории братской могилы воинов, погибших в годы Гражданской, советско-финляндской и Великой Отечественной войн.
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