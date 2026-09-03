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Военное обозрение

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Не только истребители, не только шестого поколения

Не только истребители, не только шестого поколения

Исследование южнокорейского истребителя шестого поколения показывает более масштабный стратегический прорыв Южной Кореи на мировой рынок вооружений.

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