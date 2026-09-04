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ИА Регнум

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ВС РФ за неделю нанесли массированный и 17 групповых ударов по объектам ВСУ

Российские войска в течение недели, с 28 августа по 4 сентября, нанесли один массированный и 17 групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины.

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