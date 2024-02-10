Китайский губернатор поздравил Алтайский край с Новым годом по восточному календарю

Официальное письмо с поздравлениями пришло в адрес главы региона Томенко Председатель Народного Правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Эркин Тунияз поздравил жителей Алтайского края с новым годом по восточному календарю.
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