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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сомов рассказал, что хочет купить в Париже круассаны: «Они в TikTok были популярны. Дорогие, по 30 евро корзинка, но потяну один разочек»

Накануне Сомов не смог квалифицироваться в финал на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде‑2024. – Они в TikTok были популярны, мне как‑то скидывали, как их готовят, подруга скинула тоже – надо сходить.

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