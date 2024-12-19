Жаль наблюдать деградацию. Особенно "Протокола". Те люди, с которыми раньше вели диалог, теперь тявкают, как шавки из подворотни.
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Жаль наблюдать деградацию. Особенно "Протокола". Те люди, с которыми раньше вели диалог, теперь тявкают, как шавки из подворотни.