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Сводки СВО, 8 сентября, главное: ГрВ «Днепр» прорвала оборону ВСУ в Степногорске и окружает Орехов

Сводки СВО, 8 сентября, главное: ГрВ «Днепр» прорвала оборону ВСУ в Степногорске и окружает Орехов

Сводки СВО, 8 сентября, главное: ГрВ «Днепр» прорвала оборону ВСУ в Степногорске и окружает Орехов 1657-й день спецоперации.

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