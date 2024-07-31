Растет потребность в мире на Украине. Киевский режим объявляет преступниками семь миллионов украинских мужчин, отказавшихся участвовать в боевых действиях

Al Mayadeen: семи миллионам украинцев, не желающим воевать, грозят штрафы © РИА Новости Евгений Котенко Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Семь миллионов украинцев, не обновивших данные в военкоматах, будут оштрафованы на крупные суммы, сообщает Al Mayadeen.