Еще не все: в субботу в центре Челябинска движение закроют почти на 6 часов

В центре Челябинска закроют движение автомобилей и изменят маршруты общественного транспорта. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», в ближайшую субботу, 11 мая, в Челябинске изменятся маршруты автобусов и троллейбусов В городе пройдет легкоатлетический забег «БоксЗабег».