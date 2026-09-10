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Регионы России

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Мишустин поручил Роспатенту усилить защиту интеллектуальной собственности на маркетплейсах

Мишустин поручил Роспатенту усилить защиту интеллектуальной собственности на маркетплейсах

Развитие торговли и конкуренции продолжает идти активными темпами, в том числе на цифровых площадках, где особенно важна защита интеллектуальной собственности.

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