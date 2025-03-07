Легализовавший в России 10 тысяч иностранцев экс-подполковник МВД лишился четырех квартир

Преображенский суд Москвы по иску Генпрокуратуры России конфисковал четыре квартиры, владельцем которых был бывший замначальника управления по вопросам миграции столичного управления МВД Дмитрий Тахтаулов, легализовавший 10 тысяч иностранцев.
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