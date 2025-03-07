Легализовавший в России 10 тысяч иностранцев экс-подполковник МВД лишился четырех квартир

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Преображенский суд Москвы по иску Генпрокуратуры России конфисковал четыре квартиры, владельцем которых был бывший замначальника управления по вопросам миграции столичного управления МВД Дмитрий Тахтаулов, легализовавший 10 тысяч иностранцев.