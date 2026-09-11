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Татар-информ

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Журналистов приглашают принять участие в конкурсе «РЕБУС: НАСЛЕДИЕ»

Журналистов приглашают принять участие в конкурсе «РЕБУС: НАСЛЕДИЕ»

Представители СМИ могут принять участие в специальной номинации «Лучшая публикация об исторических поселениях» в рамках открытого федерального смотра-конкурса «РЕБУС: НАСЛЕДИЕ».

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