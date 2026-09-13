Свадьба со студентом, пророческая роль и материнство в 46 лет: судьба актрисы Евгении Дмитриевой

Зрители знают Евгению Дмитриеву по глубоким и убедительным ролям в кино и на сцене. Однако её собственная жизнь оказалась не менее драматичной: годы ожидания крупных ролей, экранный сюжет, который волшебным образом повторился наяву, брак со студентом младше на 18,5 лет и счастье материнства после тридцати пяти и сорока пяти.