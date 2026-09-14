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How Scrubs Pulled Off The Ultimate Comeback — And Why This TV Revival Actually Worked

How Scrubs Pulled Off The Ultimate Comeback — And Why This TV Revival Actually Worked

Scrubs stars, producers and ABC executives reveal to TVLine how they pulled off the ultimate comeback ahead of Season 2 of the revival, premiering September 30.

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