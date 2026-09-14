How Scrubs Pulled Off The Ultimate Comeback — And Why This TV Revival Actually Worked

Scrubs stars, producers and ABC executives reveal to TVLine how they pulled off the ultimate comeback ahead of Season 2 of the revival, premiering September 30.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым