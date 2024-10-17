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ФСБ заявила о пресечении попытки удара БПЛА по агрообъекту в Макеевке

ФСБ заявила о пресечении попытки удара БПЛА по агрообъекту в Макеевке

В УФСБ России по Донецкой Народной Республике заявили о пресечении попытки удара украинского беспилотника по агрообъекту в Макеевке Как отметили в спецслужбе, атака была пресечена системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса».

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