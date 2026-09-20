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Middle East Eye: Европа не справляется с вызовами времени

Middle East Eye: Европа не справляется с вызовами времени

Перебои с поставками энергоносителей ставят Европу на грань выживания, пишет ресурс Middle East Eye. Конфликты на периферии Европы, (в Восточном Средиземноморье, Красном море, Ормузском проливе, Черном и Каспийском морях) ясно показали, что та не в состоянии обеспечить безопасность поставок важнейших для себя энергоносителей.

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