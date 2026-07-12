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Русская весна

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Товарооборот между Арменией и Россией снизился на 21,5%

Товарооборот между Арменией и Россией снизился на 21,5%

Товарооборот между Арменией и Россией в период с января по май 2026 года сократился на 21,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года, пишет ТАСС.

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