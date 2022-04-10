Харден и Эмбиид пропустят матч с «Детройтом» из-за травм

Лидеры «Филадельфии» Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид не помогут команде в заключительном матче регулярного чемпионата против «Детройта».

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